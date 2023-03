Tankstellenraub: Polizei sucht Zeugen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Tankstellenraub in Dessau-Roßlau ist eine Mitarbeiterin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen zwei unbekannte Männer am Samstagabend in einer Tankstelle zwei Mitarbeiter im Alter von 38 und 59 Jahren mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ zunächst bedroht haben. Dabei forderten sie demnach die Herausgabe von Bargeld und stießen die 38-Jährige zur Seite, woraufhin diese stürzte.

Dessau-Roßlau - Der 59 Jahre alte Mitarbeiter übergab dem einen Täter das Geld, während der andere Täter Tabak entwendete. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß. Beide Angestellten erlitten einen Schock.

Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb den Angaben zufolge erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Höhe des gestohlenen Bargelds liegt im mittleren dreistelligen Bereich. dpa