Tarifabschluss an der Grenze des Machbaren

Für die kommunalen Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt bewegt sich die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst an der Grenze des Machbaren. Im Ergebnis sei es ein teurer, aber letztlich vertretbarer Kompromiss, erklärte der Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, der Landrat im Jerichower Land Steffen Burchardt. Von dem bundesweiten Abschluss profitierten in Sachsen-Anhalt rund 55.

Halle - 000 Beschäftigte von 300 kommunalen Arbeitgebern. Sie erhalten eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie Lohnerhöhungen von durchschnittlich 11,5 Prozent ab März 2024. Die Einigung war am Freitag in Potsdam erzielt worden. Zuvor hatte es immer wieder Warnstreiks gegeben. dpa