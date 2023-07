Technischer Defekt: Flugzeug kreist über Sachsen-Anhalt

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wegen eines technischen Defekts ist ein vom Flughafen Leipzig/Halle gestartetes Flugzeug am Dienstagabend Kreise über Sachsen-Anhalt geflogen. „Das ist eine Standardprozedur. Das Flugzeug musste sein Gewicht reduzieren, um wieder landen zu können“, sagte ein Sprecher des Flughafens. Es habe sich um eine Boeing 747 gehandelt, die gegen 20.30 Uhr in Richtung Cincinnati in den USA gestartet war.

Leipzig/Halle - Zuerst hatte der „Mitteldeutsche Rundfunk“ berichtet.

Das Problem sei dem Piloten der Frachtmaschine der Fluggesellschaft Kalitta-Air recht bald nach dem Start aufgefallen, so der Sprecher. Die Maschine sei etwa eine halbe Stunde im Kreis geflogen. Ihr Weg habe bis an die Grenze des Magdeburger Stadtgebiets und nördlich von Gardelegen im Altmarkkreis gereicht. „Dabei wurde Kraftstoff verbraucht und nicht abgelassen“, sagte der Sprecher. Gegen 22.30 Uhr sei der Flug K4698 wieder sicher in Leipzig/Halle gelandet. dpa