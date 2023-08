Teil von Schriftzug an Gedenkstätte entwendet

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In der Gedenkstätte für die Opfer des KZ-Außenlagers Langenstein-Zwieberge (Landkreis Harz) haben Unbekannte Lettern eines Schriftzuges von einer Steinsäule entwendet. Die gestohlenen Lettern bestehen aus Bronzeguss und sind jeweils 10 mal 5 Zentimeter groß, sie waren mit Dübeln und Kleber mit dem Mauerwerk verbunden, wie die Polizei in Halberstadt am Samstag mitteilte.

Langenstein - Die Täter zogen zwei „T“ und einen Punkt aus der Dübelhalterung heraus, die zu einem längeren Gedenkspruch gehören. Die Tat soll zwischen Mittwoch und Freitag begangen worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Vor mehreren Monaten war laut Polizei bereits ein Buchstabe entfernt worden.

Die Gedenkstätte erinnert an die Häftlinge aus 23 Ländern des KZ-Außenlagers Langenstein-Zwieberge. Sie mussten von April 1944 bis April 1945 ein 13 Kilometer langes Stollensystem in die Thekenberge bei Halberstadt treiben, in denen Flugzeugteile produziert werden sollten. Infolge der körperlichen Anstrengung und der mangelhaften Ernährung starben innerhalb von zwölf Monaten nahezu 2000 Männer, das entsprach fast einem Drittel aller Häftlinge. dpa