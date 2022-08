Teils langes Warten auf Erbschein

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Wer einen Erbschein ausgestellt haben möchte, muss darauf in Sachsen-Anhalt unter Umständen lange warten. Bei den Amtsgerichten Köthen und Wittenberg könnten Termine für eine Antragstellung in diesem Jahr gar nicht mehr vergeben werden, geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel hervor.

Magdeburg - Für viele andere Nachlassgerichte wurde die Wartezeit auf einen Termin mit wenigen Wochen angegeben. In Burg, Magdeburg und Zerbst ist eine Terminvereinbarung nicht zwingend, entsprechend gibt es der Übersicht zufolge dort keine Wartezeiten.

In der Antwort hieß es weiter, die Dauer der Verfahren bis zur Ausstellung des Erbscheins werde statistisch nicht erhoben. Sie richte sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. So könne, wenn die gesetzliche Erbfolge eingetreten ist, ein Erbschein binnen weniger Tage oder in Einzelfällen auch sofort ausgestellt werden, wenn alle Erbrechtsnachweise und erforderlichen Erklärungen vorliegen und alle Miterben den Antrag stellen. In anderen Fällen müsse das Gericht die nach dem Testament als Erben in Betracht kommenden Personen und die gesetzlichen Erben anhören. Möglichkeiten zur generellen Verkürzung der Verfahrensdauer gibt es aus Sicht der Landesregierung nicht.

Ein Erbschein wird auf Antrag beim zuständigen Amtsgericht von einem Rechtspfleger oder einem Richter erteilt und ausgestellt. dpa