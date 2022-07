Tiere vor Hitze auch im Stall und im Freien schützen

Teilen

Schweine liegen in der Bucht eines Tierwohl-Schweinestalls. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ob im Haus, im Stall und auf Transporten: Tiere brauchen einen besonderen Schutz vor der Hitze. Der Tierschutzbeauftragte des Landes, Marco König, appellierte am Dienstag an alle Halter, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und sich strikt an die Gesetze zu halten. Dies betreffe alle Bereiche der Tierhaltung, private ebenso wie landwirtschaftliche oder gewerbliche.

Magdeburg - Insbesondere sogenannte Nutztiere, die in Stallungen mit begrenztem Platz leben, würden unter den hohen Temperaturen leiden. Sie könnten sich von Natur aus nur begrenzt vor Hitze schützen.

Alle Tierställe müssen den Angaben zufolge laut Gesetz mit Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die jedem Tier Zugang zum Wasser ermöglichen. Im Freien gehaltene Tiere brauchen einen Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Transport von Tieren sollte, soweit nicht gänzlich vermeidbar, in die kühleren Nacht- und Morgenstunden verlagert werden, sagte König.

Haustiere in ungekühlten Fahrzeugen zu lassen, sei nicht tragbar. Dies gelte auch bei geöffneter Scheibe. Selbst in Autos mit Klimaanlage sollten die Tiere etwa bei Urlaubsreisen nicht dauerhaft dem ungehinderten Sonnenschein ausgesetzt werden. dpa