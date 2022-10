Tierheim und altes Kino aus Sachsen-Anhalt bei Auktion

Teilen

Ein Auktionator hält während einer Versteigerung einen Hammer in der Hand. © Daniel Naupold/dpa/Archivbild

Sieben Objekte aus Sachsen-Anhalt sollen am 2. Dezember bei einer Auktion in Leipzig unter den Hammer kommen. Dabei entfalle das höchste Mindestgebot mit zwei Millionen Euro auf ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Halle, teilte die für die Versteigerung zuständige Agentur am Freitag mit. Das überwiegend vermietete Eckhaus im Stadtteil Klaustorvorstadt sei fast 120 Jahre alt.

Magdeburg/Leipzig - Seit 1993 werde das Gebäude, in dem es Parkett, Flügeltüren und viel Stuck gibt, saniert und instand gehalten, hieß es. Es beherberge Wohnungen, Gewerbeeinheiten und eine Praxis.

Auch das ehemalige Tierheim in Salzwedel in der Altmark warte auf einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Mindestens 59.000 Euro seien für die außerhalb der Stadt gelegene Anlage mit Hunde-, Katzen- und Kleintierhaus sowie Futterküche und Bürotrakt fällig.

Ein Schnäppchen sei ein Wohn- und Gewerbeobjekt in Schwanebeck (Landkreis Harz), das einmal ein Kino mit Gaststätte gewesen sei und für das es bereits ab 500 Euro den Zuschlag gäbe. In Radegast (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kann laut Auktionskatalog das ehemalige Kaiserliche Postamt für 995.000 Euro erworben werden. Das Gebäude ist seit 2021 saniert und komplett vermietet. dpa