Tierschutzbeauftragter: Aufnahme von Tieren von Flüchtlingen

Teilen

Viele Menschen aus der Ukraine flüchten mit ihren Haustieren. Damit sie zusammenbleiben können, ruft Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter Marco König die Menschen im Land dazu auf, die Aufnahme von Geflüchteten und deren Tieren zu ermöglichen. „Nach den Erlebnissen in der Heimat und oft tagelanger Flucht von den mitgebrachten Tieren getrennt zu werden, ist selbstverständlich weder für die Menschen noch für die Tiere erstrebenswert.

Magdeburg - Bitte helfen Sie deshalb auch bei der Unterbringung der Tiere!“, sagte König in einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums vom Mittwoch.

Oft ist die Unterbringung der Tiere in Gemeinschaftsunterkünften den Angaben zufolge nicht gestattet. Im Notfall gibt es in den Tierheimen des Landes Kapazitäten, Tiere im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten vorübergehend aufzunehmen. „Die Tiere werden in unseren Tierheimen gut untergebracht, sind dann allerdings von ihren Besitzern und auch den übrigen Tierheimtieren vorübergehend getrennt“, sagte der Tierschutzbeauftragte weiter. „Deshalb sollte das nicht der Regelfall sein, sondern nur die letztmögliche Notmaßnahme bleiben.“

Tierbesitzer, die aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt einreisen, werden gebeten, sich bei den zuständigen Veterinärämtern zu melden und die Einfuhr ihrer Tiere nachträglich zu beantragen. Nur so könne sicher verhindert werden, dass ungewollt mit den Tieren gefährliche Tierseuchenerreger wie Tollwut nach Deutschland eingeschleppt würden. dpa