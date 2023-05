Tödlicher Unfall auf A2: Motorradfahrer fährt auf Auto auf

Ein Motorradfahrer ist auf der A2 auf ein Auto aufgefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 64-Jährige war am frühen Samstagabend mit seiner Maschine auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als der Unfall in der Nähe von Möckern (Jerichower Land) passierte. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Möckern - Die beiden Pkw-Insassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 2 in Richtung Berlin wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar. dpa