Toter Säugling in Altkleidercontainer gefunden

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In einem Altkleidercontainer in Tangerhütte ist ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mitarbeiter habe den leblosen Körper am Montagvormittag beim Entleeren des Containers im Landkreis Stendal entdeckt, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Säuglings feststellen können. Die Ermittlungen in dem Fall stünden noch am Anfang.