Totes Neugeborenes im Altkleidercontainer: Mutter gesteht

Die Angeklagte wird in den Verhandlungssaal des Landesgerichts Stendal geführt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am Landgericht Stendal hat eine Mutter gestanden, ihr Neugeborenes im März in Tangerhütte (Landkreis Stendal) getötet und in einem Altkleidercontainer entsorgt zu haben. Die Frau, die vier weitere Kinder hat, erklärte am Dienstag, die Anklage der Staatsanwaltschaft sei korrekt. Demnach entband die Frau zu Hause ohne Hilfe, trennte die Nabelschnur durch und stach 16 Mal mit einem Taschenmesser auf das neugeborene Mädchen ein.

Stendal - Die Staatsanwaltschaft hat die Frau wegen Totschlags angeklagt.

Am Vormittag des 27. März fand ein Mitarbeiter den toten Säugling beim Entleeren des Containers in der altmärkischen Kleinstadt. Wenige Tage später wurde die 40-Jährige festgenommen. Sie äußerte sich beim Prozessauftakt zunächst nicht ausführlich. Sie sei zu aufgeregt, sagte die Angeklagte. Immer wieder hielt sich die Frau die Hände vor das Gesicht. Auch zu ihrem Lebenslauf machte sie zunächst keine Angaben.

Eine Betreuerin, die der Frau über mehrere Jahre in Wohnungs- und Finanzangelegenheiten zur Seite gestellt war, berichtete vom letzten Treffen Mitte März dieses Jahres. Sie habe nicht bemerkt, dass die Frau schwanger gewesen sei. Allerdings habe sie festgestellt, dass sie sehr fahl, blass und müde aussah. Zwei der Kinder hätten in dem Haushalt gelebt, zwei andere in Einrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Die Mutter sei kaum in der Lage gewesen, Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu lösen, so die Betreuerin. dpa