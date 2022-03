Traditionsreiche Landesschule Pforta mit erster Rektorin

Kathrin Volkmann steht im historischen Kreuzgang der Landesschule Pforta in Naumburg. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Landesschule Pforta hat nach 50 Rektoren seit ihrer Gründung im Jahr 1543 erstmals eine Rektorin. Kathrin Volkmann, aus Magdeburg stammend und in Halberstadt aufgewachsen, leite die traditionsreiche Einrichtung künftig, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Die 58 Jahre alte Lehrerin für Deutsch und Englisch sei bis zum Jahr 2001 am Domgymnasium Magdeburg tätig gewesen.

Naumburg - Anschließend habe sie unter anderem am sächsischen St. Afra-Landesgymnasium sowie an mehreren Schulen in Bayern gearbeitet. Am bilingualen Gymnasium Phorms in München war Volkmann den Angaben zufolge zunächst stellvertretende und dann Schulleiterin.

Die Landesschule Pforta ist neben dem Gymnasium Latina Halle und dem Landesgymnasium für Musik Wernigerode eine von drei Landesschulen in Sachsen-Anhalt. An der Internatsschule lernen etwa 300 begabte Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen neun bis zwölf in den Schwerpunktzweigen Musik, Sprachen und Naturwissenschaften. dpa