Überall im Land herrscht eine hohe Waldbrandgefahr

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt herrscht überall eine teils sehr hohe Waldbrandgefahr. Wie das Landeszentrum Wald am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte, gilt die höchste Gefahrenstufe fünf aktuell in sieben Regionen. Dazu gehören der Altmarkkreis Salzwedel, Wittenberg mit der Dübener Heide, aber auch die Börde nördlich der Autobahn 2. In den übrigen Regionen des Landes herrsche die zweithöchste Waldbrandwarnstufe vier, wie im Harz und im Salzlandkreis.

Halberstadt - Gemäß Landeswaldgesetz ist es bei der Warnstufe fünf verboten, den Wald außerhalb von Wegen zu betreten.

Nach Angaben des Landeszentrums Wald hatte es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Sachsen-Anhalt mehr als doppelt so viele Waldbrände gegeben wie im gesamten Jahr 2021. Von Januar bis Ende Juni 2022 gingen bei 80 Bränden insgesamt knapp 18 Hektar in Flammen auf. Im Vorjahreszeitraum waren es 24 Brände auf gut 12 Hektar, im gesamten Vorjahr hat es 39 Mal auf 23 Hektar gebrannt. dpa