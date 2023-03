Unbekannte stehlen mehrere Waschmaschinen aus Laster

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Während der Fahrer schlief, haben Diebe auf dem Parkplatz Theeßen (Landkreis Jerichower Land) mehrere Waschmaschinen aus dem Anhänger seines Lastwagens gestohlen. Der Fahrer habe den Diebstahl an der Autobahn 2 am Donnerstagmorgen bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Demnach seien zwischen 12 und 15 Maschinen gestohlen worden.

Möckern - Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 10.000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren werden Bandendiebstahls eingeleitet. dpa