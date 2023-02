Unbekannter überfällt Lebensmittelmarkt in Gröningen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Gröningen (Börde) einen Lebensmittelmarkt überfallen und dabei Geld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Verletzt wurde niemand, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter bei dem Überfall am Freitagabend mit einer vorgehaltenen Waffe Geld aus dem Tresor gefordert haben.

Gröningen/Magdeburg - Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Sie sucht Zeugen. dpa