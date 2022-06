Schwerer Unfall auf A14 bei Halle: Drei Tote und 18 Verletzte - B-Jugendmannschaft involviert

Von: Lukas Einkammerer

Nach dem schweren Unfall auf der A14 wurde in der Nacht das Wrack eines PKW zur Bergung vorbereitet. © Jan Woitas/dpa

Auf der A14 bei Halle ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein.

Update vom 10. Juni, 6.53 Uhr: Auch am Morgen nach dem Unfall auf der A14 bei Halle sind etliche Fragen noch ungeklärt. Viele Beteiligte standen laut einer Polizeisprecherin unter Schock. Es sei daher schwierig, genauere Aussagen über den Unfallhergang zu erhalten, hieß es. Ein Auffahrunfall soll derzeitigen Erkenntnissen nach die Karambolage verursacht haben.

Auch eine B-Jugendmannschaft des SV Fortuna Magdeburg war in den Unfall verwickelt. Alle beteiligten Vereinsmitglieder seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Über die Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt.

Schwerer Unfall auf A14 bei Halle: Drei Tote und 18 weitere Verletzte

Erstmeldung vom 9. Juni: Halle - Auf der A14 bei Halle hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Dabei sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein. 18 weitere Menschen sollen laut Berichten der Polizei verletzt worden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Throtha und Tornau Schuld an dem Unglück sein.

Tragisches Unglück: Auf der A14 bei Halle ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem drei Personen ums Leben kamen. © dpa/Heiko Rebsch

Schwerer Unfall auf A14 bei Halle: Jugend-Fußballmannschaft in einem der Fahrzeuge

Zwei Autos und zwei Kleintransporter sollen an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die drei tödlich Verunglückten stammten alle aus demselben PKW, wie eine Polizeisprecherin informierte. In einem der Kleintransporter befand sich eine Jugend-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg war. Wie der Sportverein in den sozialen Medien bekannt gab, sollen alle Spieler und Trainer überlebt haben, sollen jedoch ins Krankenhaus gebracht worden sein. „Wir drücken unser tiefstes Mitgefühl den Angehörigen aus“, liest sich eine Botschaft des Vereins auf der Bildplattform Instagram.

Schwere Unfall auf A14 bei Halle: Autobahn bei Dresden komplett gesperrt

Die Identitäten der Verstorbenen und Verletzten, die bereits in naheliegende Krankenhäuser gebracht worden sein sollen, sollen derzeit noch nicht öffentlich gemacht werden können. Berichten zufolge sollen mehrere Personen während des Unfalls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden sein. Mehrere Fahrzeuge sollen stark beschädigt worden sein und Trümmer auf der Fahrbahn gelegen haben. Derzeit sollen die Feuerwehr, weitere Rettungskräfte sowie Rettungshubschrauber im Einsatz sein. Seit 17.00 soll die Autobahn Richtung Dresden zudem komplett gesperrt sein.

Wie die Polizei informierte, kam es bei der Anfahrt zum Unfallort am Riebeckplatz in Halle zu einem weiteren Unfall als ein Feuerwehrfahrzeug und ein PKW zusammenstießen. Drei Personen sollen dabei leicht verletzt worden sein. (le/dpa)

