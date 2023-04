Unfall auf A14: Lkw-Fahrer fiel in Sekundenschlaf

Teilen

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 sind am Donnerstagmorgen sieben Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen. Vier Menschen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass ein 47-jähriger Lkw-Fahrer bei Magdeburg in einen Sekundenschlaf gefallen war und so den Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto verursachte.

Magdeburg - Das entsprechende Auto sei beim Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke gedrückt worden und dort zum Stehen gekommen. Sechs dahinter fahrende Autofahrer übersahen den Wagen und fuhren mit ihren Autos auf. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 160.000 Euro. Für die anschließenden Aufräum- und Polizeimaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Schwerin für rund fünfeinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die Anschlussstelle Magdeburg-Reform war für die Bergung des Lkw des 47-Jährigen kurz gesperrt worden. dpa