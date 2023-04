Unfall auf A14: Sieben Autos und ein Lkw beteiligt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 sind am Donnerstagmorgen sieben Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen. Vier Menschen kamen verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr schwebt keiner der Unfallbeteiligten in Lebensgefahr. Demnach konnten sich alle Personen nach dem Zusammenstoß selbst aus ihren Fahrzeugen befreien.

Magdeburg - Wie es zu dem Unfall auf Höhe der Ausfahrt Magdeburg-Reform kam, ist bislang unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb die A14 zwischen Schönebeck und Magdeburg am Morgen voll gesperrt. dpa