Unfall auf Umleitungsstrecke nach Unfall auf A2

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Auf einer Umleitungsstrecke, die nach dem schweren Auffahrunfall auf der A2 zwischen Theeßen und Burg eingerichtet wurde, ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Auf der Landstraße 52 zwischen Grabow und Theeßen seien zwei Laster zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eines der Fahrzeuge habe einen Straßenbaum touchiert und sei daraufhin in den Gegenverkehr geraten, hieß es.

Möckern - Dort sei der Laster mit dem anderen zusammengestoßen. Dabei sei ein Ast heruntergerissen und in die Frontscheibe geschleudert worden. Der Ast habe den Lasterfahrer leicht verletzt, hieß es. Wegen des Unfalls musste die Landstraße den Angaben zufolge zeitweise voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall am Dienstag waren mindestens zwei Menschen gestorben. Ein Gefahrguttransporter war nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor einer Baustelle in ein Stauende gefahren. „Dabei schob er drei weitere Lkw ineinander“, hieß es. Ein fünfter Lkw-Fahrer fuhr in die Unfallstelle. Dieser Lkw war mit Hochdruckbehältern geladen, die mit Lachgas gefüllt waren. Durch die Kollision habe sich rasch ein Brand entwickelt. Die Flammen hätten sich von dem Lastwagen mit den Lachgas-Behältern bis auf den Gefahrguttransport ausgebreitet. Auch fast 24 Stunden nach dem Unfall bestand an der Unfallstelle weiterhin Explosionsgefahr, weshalb die Bergungsarbeiten zunächst nicht begonnen werden konnten. dpa