Unfall zwischen Hayn und Neundorf: Frau schwer verletzt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 235 ist eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau sei am Freitagnachmittag zwischen den Orten Hayn und Neudorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit dem Auto eines 86-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Motorradfahrerin sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei zunächst nicht.