Union Halle-Neustadt gewinnt bei Waiblingen mit 34:22

Die Bundesliga-Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben sich im Kampf gegen den Abstieg Luft verschafft. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider behielten am Samstag beim sieglosen Schlusslicht VfL Waiblingen mit 34:22 (15:12) die Oberhand. Durch den zweiten Erfolg in Serie haben die Hallenserinnen den Anschluss ans Mittelfeld geschafft und sind in der Tabelle vom elften auf den neunten Platz geklettert.

Waiblingen - Den größten Anteil am ersten Auswärtssieg der Saison hatten Cecile Woller (8), Helena Mikkelsen (5), Madeleine Östlund, Edita Nukovic (je 4) und Julia Niewiadomska (4/3). Für Waiblingen erzielten Vanessa Nagler (5) und Emma Hertha (je 4) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen nutzten die Nervosität der Gastgeberinnen in der Anfangsphase eiskalt aus und zogen schnell auf 6:2 (13.) davon. Diesen Vorsprung verteidigte der SV Union bis zum Seitenwechsel souverän. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte Waiblingen sofort auf 14:15 (32.), doch mit einem 10:2-Lauf auf 25:16 (47.) bog Halle endgültig auf die Siegerstraße ein. In der Schlussphase brachen die Gastgeberinnen dann völlig ein. dpa