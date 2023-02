Union Halle-Neustadt verliert in Neckarsulm mit 29:35

Teilen

Handball © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihre sportliche Talfahrt fortgesetzt und schweben in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider verloren am Samstag das Kellerduell beim Vorletzten Sport-Union Neckarsulm mit 29:35 (14:15). Nach der vierten Niederlage in Folge ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf einen Punkt zusammengeschmolzen.

Neckarsulm - Den größten Anteil am dritten Saisonsieg der Sport-Union hatten Sharon Nooitmeer (8), Daphne Gautschi (7) und Fatos Kücükyildiz (6/3). Für die Gäste erzielten Julia Niewiadomska (7/3), Edita Nukovic (6) und Cara Reuthal (5/3) die meisten Treffer.

Die Hallenserinnen verschliefen die Anfangsviertelstunde, erkämpften sich jedoch nach dem 5:8-Rückstand eine 13:12-Führung (27.). Dies war jedoch das einzige Mal, dass die Saalestädterinnen vorn lagen. Bis zum 18:18 (26.) konnten die Gäste das Geschehen noch offen gestalten. Dann zog Neckarsulm über 21:18 (40.) und 26:21 (48.) auf 29:22 (52.) davon. Dabei profitierten die Gastgeberinnen von 17 Ballverlusten der Hallenserinnen, die hauptsächlich in der zweiten Halbzeit auch mehrfach völlig frei an der Neckarsulmer Torfrau Sarah Wachter scheiterten. dpa