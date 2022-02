Union Halle-Neustadt verpflichtet Maxime Strujis

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Der SV Union Halle-NeustAdt hat den Kader für die kommende Saison weiter verstärkt. Der Handball-Frauen-Bundesligist verpflichtete Maxime Strujis vom Liga-Konkurrenten HSG Bad Wildungen Vipers. Die 27 Jahre alte Rückraumspielerin erhielt einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Strujis ist nach Madeleine Östlung (TuS Metzingen) und Cara Reuthal (Kurpfalz Bären Ketsch) der dritte Neuzugang für das nächste Spieljahr.

Halle – Die niederländische Nationalspielerin spielt seit acht Jahren in der Bundesliga. Strujis stand vor ihrem Engagement in Bad Wildungen beim DJK/MJC Trier und Frisch Auf Göppingen unter Vertrag. In Trier spielte sie auch ein Jahr mit Halles Trainerin Katrin Welter zusammen. „Ich bin froh, dass sich Strujis für die Wildcats entschieden hat. Die Gespräche verliefen sehr positiv und wir sind davon überzeugt, ihr die optimalen Rahmenbedingungen für ihre Weiterentwicklung bieten zu können. Von ihren gesammelten Erfahrungen kann unser Verein nur profitieren“, erklärte Union-Coach Welter. dpa