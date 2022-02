Union-Kapitänin geht von Bord: Swantje Heimburg hört auf

Der Kapitän geht von Bord. Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt kann nach dem Ende dieser Saison nicht mehr auf Swantje Heimburg bauen. Die 28-jährige Außenspielerin wird ihre leistungssportliche Laufbahn beenden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Damit verliert der SV Union nach Pia Dietz, die ebenfalls aufhört, eine weitere Identifikationsfigur.

Halle – Beide Spielerinnen standen seit 2014 für Halle auf dem Parkett.

„Ich hätte von Herzen aus gern weitergespielt. Leistungssport in der 1. Bundesliga und meine berufliche Situation lassen sich an der Stelle nicht mehr vereinbaren. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht“, begründete die Linkshänderin ihren Rücktritt. Die in dieser Saison mit 23 Toren erfolgreiche Außenspielerin arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium in Halle.

„Die Entscheidung ist nachvollziehbar, aber für unseren Verein ist es ein schwerer Verlust. Heimburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Spielerpersönlichkeit entwickelt, war ein großes Vorbild und hat nicht umsonst das Amt des Kapitäns inne gehabt“, sagte Sportdirektor Jan-Henning Himborn. dpa