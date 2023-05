Unternehmen erwarten zunächst keine Belebung des Markts

Die gläserne Fassade eines Bürogebäudes. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt blicken pessimistisch in die Zukunft und erwarten keine Belebung des Markts in den nächsten Monaten. Auch die vergangenen Monate seien von einem Großteil der Unternehmen nur als zufriedenstellend bewertet worden, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Klaus Olbricht, am Mittwoch. Vier von zehn Unternehmen rechneten mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation.

Magdeburg - Der Geschäftsklimaindex erholte sich nach seinem historischen Tiefstand vor einem halben Jahr leicht. Neben der anhaltenden Unruhe auf dem Energiemarkt bereiten den Unternehmen demnach vor allem hohe Kosten, die weiterhin hohe Inflation und der Fachkräftemangel Sorgen.

Positiv hervorzuheben sei, dass die Konjunktur nicht weiter abgerutscht sei, sagte IHK-Präsident Olbricht. „Die Anstrengungen der Unternehmen waren nicht umsonst.“ Trotz der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen sei es den Unternehmen gelungen, den Geschäftsalltag alles in allem erfolgreich zu gestalten. Ein wichtiges Instrument sei dabei auch das Kurzarbeitergeld gewesen, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer André Rummel. „Wir sind noch nicht über den Berg.“ dpa