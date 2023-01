Urteil zu Sonderbeiträgen von Bürgermeistern an Parteien

Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Mandatsträger geben ihrer Partei einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung ab - so ist das in den Satzungen üblicherweise geregelt. Ein früherer ehrenamtlicher Bürgermeister wehrt sich dagegen. Ob er Recht bekommt, entscheidet nun der Bundesgerichtshof.

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am heutigen Dienstag (11.00 Uhr), ob einer Partei Sonderbeiträge von Bürgermeistern zustehen. Im vorliegenden Fall geht es um den CDU-Kreisverband Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, der von dem früheren ehrenamtlichen Rathauschef der Gemeinde Finneland einen Teil seiner damals erhaltenen monatlichen Aufwandsentschädigung beansprucht. Dies hatte der Ex-Bürgermeister bisher verweigert. Er argumentiert, dass er seinerzeit gar nicht als Kandidat seiner Partei angetreten und ohne CDU-Unterstützung ins Amt gekommen war. Außerdem seien die in der Satzung geregelten Amts- und Mandatsbeiträge freiwillig und nicht einklagbar.

Der BGH hatte hingegen in der Verhandlung Anfang Dezember vergangenen Jahres angedeutet, dass solche Sonderbeiträge, die auch bundesweit in Parteisatzungen geregelt sind, wohl rechtens sind. Das hatten auch die Vorinstanzen so gesehen. Sie entschieden, dass dem Kreisverband das Geld - es geht um 740 Euro - laut Landessatzung der CDU Sachsen-Anhalt zusteht. Der Ex-Rathauschef, lange Jahre CDU-Mitglied und vor einigen Jahren wegen des Rechtsstreites aus der Partei ausgetreten, hatte dagegen Revision vor dem BGH eingelegt. (Az. II ZR 144/21) dpa