Verband erlaubt gemeinsames Spielen von Männern und Frauen

Teilen

Fußballspieler zweier gegnerischer Mannschaften kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Ab der kommenden Saison dürfen Frauen und Männer in Sachsen-Anhalt gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen. Wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt mitteilte, gilt ab Juli eine neue Spielordnung, in der das gemeinsame Spielen als Pilotprojekt verankert ist. Die Reform beinhalte, dass Spielerinnen ab 18 Jahren das Spielrecht in Herrenmannschaften erteilt werden könne, hieß es in einer Mitteilung des Verbands.

Magdeburg - Lediglich ein Viertel der Vereine in Deutschland habe mindestens eine weibliche Fußballmannschaft gemeldet, teilte der FSA zum Hintergrund mit. Viele Spielerinnen fänden daher keine Spielmöglichkeiten in ihren Vereinen. Mit der geänderten Spielordnung folgt der Landesverband Sachsen-Anhalt einem Pilotprojekt, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor gut einem Jahr begonnen hat. 2022 starteten auch Bayern und Bremen mit ähnlichen Pilotprojekten. dpa