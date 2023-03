Verdi und GEW rufen zum Warnstreik am Donnerstag auf

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi hat für den kommenden Donnerstag zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Beteiligen sollen sich kommunale Beschäftigte in Halle, Dessau-Roßlau, im Burgenland- und Saalekreis sowie in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und Wittenberg, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag. Zu möglichen Auswirkungen des Warnstreiks machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Halle - Die Bildungsgewerkschaft GEW rief für Donnerstag und Freitag dieser Woche die Beschäftigten in den kommunalen Kindertageseinrichtungen und öffentlichen Verwaltungen zu Warnstreiks auf. Am Donnerstag seien die GEW-Mitglieder aus dem südlichen Teil des Landes aufgerufen, einen Tag später die Mitglieder aus dem nördlichen Sachsen-Anhalt.

Bund und Kommunen hatten ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem bundesweiten Tarifstreit fünf Prozent mehr Lohn und 2500 Euro Einmalzahlungen bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant. dpa