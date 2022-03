Verfolgungsjagd: Mann mit Spürhund in Sangerhausen gestellt

Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer hat die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz hinter Gitter gebracht. Vorangegangen war eine Verfolgungsjagd.

Sangerhausen/Berga - Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch den Landkreis Mansfeld-Südharz haben Polizisten einen Mann in seiner Wohnung in Sangerhausen gestellt. Die Beamten hätten in der Nacht zum Samstag ein Auto verfolgt, dessen Fahrer vor einer Kontrolle in Berga geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Mit mehreren waghalsigen Manövern soll der Fahrer den Beamten entkommen sein und seinen Wagen schließlich in Sangerhausen stehen gelassen haben.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin spürten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer im Alter von 38 Jahren schließlich über die Fahrzeugzulassung und einen Fährtenhund in einer Wohnung in Sangerhausen auf. Auch ein ebenfalls 38-jähriger Beifahrer, der während der Fahrt aus dem Auto gesprungen und zu Fuß geflüchtet sei, wurde gestellt.

Gegen den mutmaßlichen Fahrer wurde unter anderem Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen erstattet. Im Wagen fanden die Beamten Gegenstände, deren Herkunft noch geprüft wird. Zudem lag gegen beide Männer jeweils ein Haftbefehl vor. Sie befinden sich nun im Gefängnis, wie es weiter hieß. dpa