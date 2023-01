Verkehr auf Autobahn A9 rollt nach Lastwagen-Unfällen wieder

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nach zwei Lastwagen-Unfällen rollt der Verkehr auf der Autobahn 9 bei Weißenfels wieder störungsfrei. Der Verkehr sei am späten Montagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin in Halle am Dienstag. Bei zwei Lkw-Unfällen ist am Montag der Fahrer eines Sattelzuges gestorben, nachdem er auf ein Stauende aufgefahren war.

Droyßig/Weißenfels - Danach war A9 in Richtung München gesperrt.

Schon am frühen Morgen war in der Nähe des Anschlusses Droyßig an der Landesgrenze zu Thüringen ein Sattelzug auf einen anderen aufgefahren, der wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen abgestellt war. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Am Stauende zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg kam es etwa zwei Stunden später zu einem weiteren Unfall mit vier beteiligten Lastwagen. Dabei starb ein Fahrer. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Zum Unfallhergang und zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die A9 war einem Polizeisprecher zufolge auf rund 15 Kilometern gesperrt. Die nächste freie Auffahrt war erst wieder Eisenberg in Thüringen. dpa