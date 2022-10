Verschiebung der Laga wegen Finanzierungsproblemen

Teilen

Bauarbeiter füllen die Felder mit Schwarzdornreisig. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Nach der zweiten Verschiebung der Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg (Saalekreis) auf 2024 haben sich die Organisatoren zu den Gründen geäußert. Eine Verschärfung der Materialknappheit, mangelnden Personalressourcen und explodierende Preise hätten die landschaftsbaulichen Arbeiten erschwert, sagte eine Sprecherin der Laga am Dienstag. „Ein finanzielles Loch von circa 3,5 Millionen Euro wurde ersichtlich und damit war die Finanzierung nicht mehr gesichert", fügte Christoph Schulze, Bürgermeister von Bad Dürrenberg, an.

Bad Dürrenberg - Das Land Sachsen-Anhalt sei mit rund 5 Millionen Euro zur Absicherung der Gesamtfinanzierung eingesprungen, so die Sprecherin. Allerdings sei zu diesem Zeitpunkt die Zeit schon so vorangeschritten gewesen, dass der Termin für 2023 nur noch schwer zu halten gewesen sei. Deshalb habe der Stadtrat im Sommer 2022 eine nochmalige Verschiebung beschlossen.

Die Laga soll nach Angaben der Sprecherin im Zeitraum vom 19. April bis 13. Oktober 2024 auf einer Fläche von rund 15 Hektar stattfinden. Den Kern der Fläche bildet der denkmalgeschützte Kurpark mit der 636 Metern langen Gradieranlage. Ursprünglich sollte die Laga bereits 2022 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung zunächst verschoben. dpa