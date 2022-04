Verwaltungsgerichte 2021 mit weniger neuen Verfahren

Ein Anwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die beiden Verwaltungsgerichte in Magdeburg und Halle haben im vergangenen Jahr mehr Verfahren abgearbeitet als neu eingegangen sind. Insgesamt habe es gut 4800 neue Verfahren gegeben, rund 700 weniger als noch im Jahr 2020, teilte das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch in Magdeburg mit. Es sei der erste Rückgang seit 2018 gewesen. Es seien etwa 5270 Verfahren erledigt worden und damit gut 320 weniger als im Jahr zuvor.

Magdeburg - Zum Jahresende 2021 waren den Angaben zufolge noch etwa 4570 Verfahren anhängig - rund 625 weniger als noch zwölf Monate zuvor.

Die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten ist den Angaben zufolge weiter rückläufig. Mit 37 Prozent an den Neueingängen hatte das Asylrecht den größten Anteil. Zum Ende des vergangenen Jahres waren noch 1635 dieser Verfahren anhängig, der Bestand allgemeiner Verfahren lag bei rund 2930. Allgemeine Klageverfahren dauerten der Statistik zufolge durchschnittlich 15,9 Monate (Vorjahr: 14,7 Monate), Asylklageverfahren 13,7 Monate (Vorjahr: 15,1 Monate).

Beim Oberverwaltungsgericht seien in der Summe 896 Verfahren eingegangen, 60 mehr als im Jahr 2020. Ursache für den Anstieg seien vor allem mehr Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Insgesamt seien 787 Verfahren erledigt worden im vergangenen Jahr. Am Ende des Geschäftsjahres seien noch 308 Verfahren anhängig gewesen. dpa