Viele Besucher zur 22. „Nacht der Kirchen“: Thema Emotionen

Ob in der Hängematte einem Konzert lauschen oder Stufe für Stufe hoch unter das Dach steigen. Nachtschwärmer zog es in 50 Kirchen.

Halle - Die 22. Nacht der Kirchen ist in Halle und Umgebung auf eine gute Resonanz bei Besuchern gestoßen. „Die Organisatoren sind sehr zufrieden“, sagte ein Sprecher des Arbeitskreises christlicher Kirchen am Sonntag. Rund 100 Veranstaltungen in 50 Kirchen standen am Samstag bis Mitternacht auf dem Programm. Den Gemeinden mit ihren Ehrenamtlichen ging es vor allem darum, auf verschiedene Art und Weise mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Die Bandbreite der Angebote unter dem Motto „Macht der Emotionen“ reichten von Orgelmusik, Jazz und Swing, über Lesungen, Theater, Ausstellungen bis zu historisch überlieferten „Schauergeschichten“. Besucher einer Kirche in Halle etwa lauschten auch von Hängematten aus einem Konzert.

Das Programm sollte jedes Alter ansprechen. Familien mit Kindern lösten bei einer Wissens-„Ralley“ spielerisch Aufgaben, um etwa das Ausmaß eines Kirchenraumes zu erkunden. Die Architektur der unterschiedlich großen Gotteshäuser habe auch viele Besucher interessiert, sagte der Sprecher. Sie konnten auf den Dachboden steigen, Stufe für Stufe, teils bis hoch in den Kirchturm. dpa