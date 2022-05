Viele Familien in Sachsen-Anhalt nutzen Baukindergeld

Das Baukindergeld ist in Sachsen-Anhalt einer Untersuchung zufolge besser angenommen worden als im bundesweiten Schnitt. Der Anteil der Baukinderhaushalte an Familien sei mit 2,4 Prozent hoch, teilte die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse am Mittwoch in Potsdam mit. Bundesweit liege der Anteil bei 2,1 Prozent. Gemessen an der Anzahl der Gesamthaushalte betrage die Inanspruchnahme in Sachsen-Anhalt 0,4 Prozent.

Magdeburg/Potsdam - Die Ostdeutsche Landesbausparkasse bezieht sich bei den Angaben auf eine Evaluation des Darmstädter Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Das Baukindergeld kann seit September 2018 beantragt werden. Ziel der zeitlich begrenzten Förderung ist es, jungen Familien mit mittleren Einkommen einen Hausbau oder einen Wohnungskauf zu erleichtern.

Den Antrag auf Baukindergeld können Familien innerhalb eines halben Jahres stellen, nachdem sie in ihr neues Heim eingezogen sind. Letztmalig ist das am 31. Dezember 2023 möglich - allerdings nur, wenn die Verträge bis Ende März 2021 unterschrieben waren oder der Bau bis dahin genehmigt war. dpa