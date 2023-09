Viele Freibäder an Spätsommer-Wochenende geöffnet

Ein Junge springt in einem Freibad ins Wasser. © Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild

Am Wochenende wird es noch einmal heiß. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen bis zu 33 Grad. Vielerorts können sich Menschen in Freibädern erfrischen.

Magdeburg - Wegen der sommerlichen Temperaturen am Wochenende bleiben einige Freibäder in Sachsen-Anhalt länger offen. „Aufgrund der derzeit guten Wetterlage wird die Saison im Nordbad verlängert“, schrieben die Stadtwerke Halle auf ihrer Internetseite. Dort können Menschen noch bis Mittwoch ins Wasser springen, auch das Salinebad sei noch bis einschließlich Sonntag geöffnet.

In Magdeburg hätten weiter zwei Strandbäder geöffnet, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Allerdings seien dort keine Rettungsschwimmer mehr vor Ort. Die drei Freibäder der Landeshauptstadt hätten über das Wochenende hingegen schon geschlossen. Auch in Wittenberg war die Saison für das städtische Freibad laut Angaben der Stadtwerke schon Ende August vorbei. Das Strandbad Reinsdorf habe aber noch bis nächsten Freitag geöffnet, danach sei die Wetterlage entscheidend, sagte eine Stadtsprecherin.

In Dessau können sich Menschen am Samstag und Sonntag noch an mehreren Orten erfrischen. Das Waldbad Dessau will laut Angaben der Betreiber bis mindestens Ende September öffnen, je nach Wetter sogar noch Anfang Oktober. Im Strandbad Adria kann man noch bis mindestens Dienstag baden gehen: Dort gebe es „glasklares Wasser bei einer Wassertemperatur von 22 Grad“, teilten die Betreiber am Freitag mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad, am Sonntag dann zwischen 29 und 31 Grad. dpa