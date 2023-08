Viele Wolken und Schauer in Sachsen-Anhalt

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Zum Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt regnerisch und bewölkt. Der Freitag startet stark bewölkt mit örtlichen Schauern im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Altmark sind zum Nachmittag hin Gewitter und Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen in Sachsen-Anhalt liegen bei 21 bis 24 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.

Magdeburg - Die Nacht zum Samstag bleibt trocken und wolkig. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 10 Grad. Am Samstag kommt es im Tagesverlauf zu einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sind viele Wolken und schauerartiger Regen zu erwarten. Örtlich kann es zu Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Am Sonntag bleibt es bewölkt, zu Beginn des Tages zieht der Regen ab. Später kann es aus dem Westen zu Schauern und örtlichen Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Harz bei 14 bis 18 Grad. dpa