Vier geschleuste Nepalesen in Lastwagen an der A2 entdeckt

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Am Rasthof Börde Nord an der Autobahn 2 sind in einem Lastwagen vier illegal eingereiste nepalesische Staatsangehörige entdeckt worden. Der Fahrer hatte am Sonntagmorgen während seiner Ruhepause Klopfgeräusche von der Ladefläche gehört, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Montag mitteilte. Im Lastwagen befanden sich zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren.

Magdeburg - Es sei ihnen den Umständen entsprechend gut gegangen. Bei den Vernehmungen stellte sich laut der Bundespolizei heraus, dass die Nepalesen in Rumänien mit Hilfe eines Schleusers auf die Ladefläche gestiegen waren und zwei Tage mitreisten.

Es gebe keine Hinweise, dass der Fahrer von der Schleusung gewusst habe. Die Geschleusten wurden an die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Magdeburg übergeben, wie es hieß. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern sowie vier Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreisen eingeleitet. Laut einer Sprecherin war es die elfte entdeckte Schleusung in einem Lastwagen in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. dpa