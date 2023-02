Virtuelle Gefängnistour soll Interesse an Ausbildung wecken

Ein Justizbeamter durchsucht in einem Revisionseinsatz einen Haftraum in einer Jugendhaftanstalt. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Die Bewerberzahlen für eine Ausbildung im Justizvollzug sind zuletzt zurückgegangen. Sachsen-Anhalt wirbt um den Nachwuchs - mit VR-Brillen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt sucht Nachwuchs für die Arbeit hinter Gittern und geht dabei auch neue digitale Wege. Bei der Rekrutierung neuer Auszubildender für den Justizvollzug werden künftig Virtual-Reality-Brillen eingesetzt, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte. Die Premiere sei für die Karriere- und Bildungsmesse „Chance“ in Halle an diesem Freitag und Samstag geplant. „Bei dem virtuellen Gefängnisbesuch zeigen wir, wie der Arbeitsalltag unserer Justizvollzugsbeamten hinter Gittern aussieht“, erklärte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU).

Für die Präsentation sei ein knapp zweiminütiges 360-Grad-Video gedreht worden. Wer die Brille aufsetze, werde von zwei Justizvollzugsbeamten begrüßt. Durch den Pfortenbereich gehe es gemeinsam in die Jugendanstalt Raßnitz im Saalekreis. Unter anderem seien die VR-Brillen-Träger bei einer Zellendurchsuchung mit einem Spürhund dabei.

Wie in vielen anderen Berufsgruppen ist angesichts des demografischen Wandels die Nachwuchsgewinnung auch im Justizvollzug nicht einfach. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die zweijährige Ausbildung im Allgemeinen Justizvollzugsdienst ging von 148 im Jahr 2020/21 auf 115 im Jahr 2021/22 zurück, wie das Justizministerium mitteilte. In der aktuellen, noch laufenden Runde seien 105 Bewerbungen eingegangen. Die Zahl der Bewerber variierte in der Vergangenheit teils erheblich. 2022 haben laut dem Ministerium 19 Frauen und Männer die Ausbildung begonnen, in diesem Jahr sind bis zu 40 Einstellungen geplant.

Gesucht sind Bewerberinnen und Bewerber im Alter zwischen 18 und 37 Jahren. Sie sollen einen Realschulabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss haben. Sie können auch als Quereinsteiger beginnen, die sich beruflich neu orientieren und Beamter werden wollen. dpa