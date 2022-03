Von Angern: Rücktritt von Lafontaine ist „unfair“

Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag in Sachsen-Anhalt. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die Chefin der sachsen-anhaltischen Linke-Landtagsfraktion, Eva von Angern, hat den Parteiaustritt von Oskar Lafontaine als „in höchstem Maße unfair“ bezeichnet. „Er hat natürlich Verdienste für unsere Partei. Dass es diese Partei gibt, das ist maßgeblich auch Oskar Lafontaine zu verdanken“, sagte von Angern am Donnerstag in Magdeburg. „Aber schlussendlich bedauere ich vor allem, dass er jetzt den Zeitpunkt gewählt hat, also ganz bewusst aus meiner Sicht vor der Wahl im Saarland und damit natürlich auch die Chancen für die saarländische Linke, wieder im Landtag vom Saarland vertreten zu sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit minimiert.“

Magdeburg/Saarbrücken - Weiter sagte von Angern: „Ich finde es in höchstem Maße unfair gegenüber den wahlkämpfenden Genossinnen und Genossen.“ Schlussendlich müsse sie Lafontaines Entscheidung respektieren.

Der 78 Jahre alte Lafontaine hatte kurz zuvor in Saarbrücken mitgeteilt, dass er aus der Partei ausgetreten ist. „Ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gibt, deshalb habe ich die Partei Die Linke mitgegründet. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben“, hieß es in einer Erklärung Lafontaines. dpa