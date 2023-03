Von Plusgraden bis Schnee: Land erwartet Wechselspiel

Schnee bedeckt den Marktplatz in Wernigerode. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt wechselhaftes Wetter. Das Spektrum reiche von Schnee bis hin zu deutlichen Plusgraden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Im südlichen Sachsen-Anhalt rechnen die Meteorologen am Freitag mit deutlich wärmeren Temperaturen als zuletzt. Der Sprecher prognostizierte Plusgrade „im zweistelligen Bereich“.

Magdeburg/Offenbach - Deutlich kühler sei es in der Altmark mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Zum Samstag beeinflussten dann laut DWD polare Luftmassen das Wetter in Sachsen-Anhalt, sodass es erneut in weiten Teilen des Landes schneien könnte. dpa