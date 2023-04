Vorerst kein Bären-Nachwuchs in Thale: Hormonchip eingesetzt

Blick auf den Eingang zum Tierpark am Hexentanzplatz in Thale. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Bei den Braunbären im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale wird es vorerst keinen Nachwuchs geben. Braunbär Moritz sei am Dienstag ein Hormonchip zur Verhütung eingesetzt worden, sagte Tierparkleiter Nils Becker der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe aktuell genug Braunbären in Europa, daher dürfe derzeit nicht weiter gezüchtet werden.

Thale - Erst im November vergangenen Jahres hatte Braunbär Moritz eine Mitbewohnerin bekommen. Bärendame Idun war aus einem Zoo in Schweden in den Harz geholt worden. Hintergrund des Zuchtverbots sind Vorgaben des Europäischen Zooverbandes EAZA, der die Bestände in den europäischen Tierparks reguliert. Im Gegensatz zu einer dauerhaften Kastration ermöglicht der Hormonchip nach Angaben des Tierparks, dass Bär Moritz in zwei bis drei Jahren möglicherweise wieder Nachwuchs züchten kann. dpa