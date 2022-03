Wärmepumpe bei Wohnungsneubau meist genutzte Heizenergie

In Sachsen-Anhalt haben sich Wärmepumpen als die mit Abstand am stärksten genutzten Träger von Heizenergie im Wohnungsneubau durchgesetzt. Im vergangenen Jahr sei bei drei Viertel aller neuen Wohngebäude die Beheizung mittels Geo-, Umwelt- und Solarthermie vorgesehen gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Am häufigsten sei beim Wärmepumpeneinsatz mit 86 Prozent die Gewinnung von Umweltthermie zum Tragen gekommen.

Halle - Geothermie habe einen Anteil von 13 Prozent bei der Nutzung von Wärmepumpen gehabt, während Solarthermie mit einem Prozent Anteil nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe.

Dagegen habe der Einsatz von Gas für Heizzwecke seit 2014 kontinuierlich abgenommen, hieß es weiter. Mit einem Anteil von lediglich 19,3 Prozent im Wohnungsneubau sei im vergangenen Jahr ein neuer historischer Tiefstand erreicht worden. Die früher wichtigen konventionellen Heizenergien Heizöl, Koks oder Kohle seien nur noch marginal vertreten gewesen. dpa