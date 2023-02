Warnstreik bei Hasseröder

Teilen

Ein Brauereifahrzeug steht vor einem Stoppschild an der Zufahrt der Brauerei Hasseröder. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bei einem Warnstreik in der Brauerei Hasseröder haben in der Nacht zum Donnerstag und am Morgen rund 70 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. „Alle sind draußen“, sagte Katja Derer, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG) für die Region Süd-Ost-Niedersachsen-Harz, auf Anfrage. Neben der Nachtschicht habe sich auch die Frühschicht beteiligt.

Wernigerode - Eine zweite Welle sei für Donnerstagnachmittag geplant. Man habe bereits vier Verhandlungen hinter sich, seitens der Arbeitgeber gebe es keine Bewegung.

Nach Angaben der Geschäftsführerin ist die NGG im Fall von Wernigerode von ihrer ursprünglichen Forderung nach einer Lohnerhöhung von 10 Prozent inzwischen abgerückt und verlangt noch 5 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 1500 Euro. Der Tarifvertrag soll bis Ende dieses Jahres laufen, so die Forderung.

Die NGG hatte ihre Mitglieder auch zu Warnstreiks bei Beck’s und Diebels aufgerufen. Grund seien unzureichende Angebote der Arbeitgeber in den Tarifgesprächen. Die drei Biermarken aus Bremen, Issum (Nordrhein-Westfalen) und Wernigerode gehören zur größten Brauereigruppe der Welt, dem Konzern Anheuser-Busch (AB) InBev aus Belgien. Für die einzelnen Unternehmen gibt es unterschiedliche Forderungen. Beck`s und Hasseröder haben Haustarife. In Wernigerode sind reichlich 200 Mitarbeiter beschäftigt. dpa