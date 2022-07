Warnstreik: Einschränkungen im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag auf viele Ausfälle von Bussen und Straßenbahnen einstellen. „Der Warnstreik ist wie geplant angelaufen“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn am Freitagmorgen. In Halle liege der kommunale Nahverkehr still. Betroffen von dem Warnstreik sind auch Straßenbahnen und Busse in Magdeburg, Dessau und im Burgenlandkreis.

Halle - Die Gewerkschaft Verdi hatte wegen Verhandlungen über den Entgelttarifvertrag zu dem Warnstreik in Sachsen-Anhalt aufgerufen. Gefordert werden eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro sowie eine Anhebung des Lohns von Auszubildenden um 150 Euro im Monat.

Gegen 14 Uhr sollen die Straßenbahnen und Busse in Halle, Dessau und Magdeburg wieder fahren. Im Burgenlandkreis endet der Warnstreik im Busverkehr planmäßig gegen 18 Uhr. S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht von den Warnstreiks betroffen. dpa