Warnstreiks in der Stahlindustrie auch in Sachsen-Anhalt

Beschäftigte in der Stahlindustrie beteiligen sich an einem Warnstreik. © Matthias Bein/dpa

Rund 250 Beschäftigte der Ilsenburger Grobblech GmbH haben am Donnerstagmorgen in Ilsenburg die Arbeit niedergelegt. Das sei ein erfolgreiches Signal an die Arbeitgeberseite, sagte der Geschäftsführer der IG Metall Halberstadt, Janek Tomaschefski. Auch Mitarbeiter aus anderen Schichten hätten sich beteiligt. Mit den Warnstreiks wollen sie in den laufenden Verhandlungen über höhere Löhne den Druck noch einmal erhöhen.

Ilsenburg - Die IG Metall fordert in der Tarifrunde 8,2 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Verhandlung 2100 Euro Einmalzahlung angeboten. Die Gewerkschaft hatte dieses Angebot als völlig unzureichend zurückgewiesen. „Die Beschäftigten sind nicht bereit, sich diese Tarifrunde mit einer Einmalzahlung abkaufen zu lassen“, sagte Tomaschefski.

„Wir machen eine Tarifrunde nicht mit dem Ziel, einen Arbeitskampf durchzuführen. Wir führen eine Tarifrunde, um ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten zu erreichen“, so der Gewerkschafter. Zwei Verhandlungsrunden hatten bislang kein Ergebnis gebracht. Die dritte Verhandlung für die ostdeutsche Eisen- und Stahlindustrie ist für den 13. Juni angesetzt. dpa