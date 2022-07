Wartezeit auf dem Amt: Gefälle zwischen Städten und Kommunen

Insbesondere in den großen Städten des Landes ist es in den Ämtern nicht immer leicht, einen Termin zu bekommen. Doch wie lange wartet man wo im Land?

Magdeburg - Wie lange man auf einen Termin im Bürgeramt wartet, ist ganz maßgeblich vom Wohnort abhängig. Auswüchse wie in Berlin, wo man sich teilweise auf monatelange Wartezeiten einstellen muss, gibt es jedoch in Sachsen-Anhalt nicht. Doch auch hier warten Großstädter im Schnitt am längsten auf einen Termin.

In Halle dauere es je nach Anliegen zwischen sechs bis acht Wochen in beiden Bürgerservicestellen, bis man einen Termin bekomme, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Besonders in der Zeit vor den Sommerferien sowie dem Beginn des Wintersemesters an der Universität würde das Einwohnermeldeamt mit Terminanfragen strapaziert. Derzeit spüre man diesen Ansturm wie unter dem Brennglas. Mit der Öffnung des internationalen Reiseverkehrs nach der Corona-Pandemie gebe es ein erhöhtes Antragsvolumen bei Personalausweisen und Reisepässen.

In der Landeshauptstadt ergibt sich ein ähnliches Bild. „Für Anliegen mit einer längeren Bearbeitungsdauer kann man in unserem Online-Terminkalender mehrere Wochen im Voraus einen Termin buchen“, sagte ein Sprecher der Magdeburger Stadtverwaltung. Weniger aufwendige Anfragen könnten auch kurzfristig vom Amt erledigt werden - eine Online-Buchung vorausgesetzt. Insgesamt suchten zwischen 11.000 und 12.000 Personen pro Monat die Bürgerbüros auf - davon habe mehr als die Hälfte zuvor einen Termin vereinbart.

Anders sieht es in den kleineren Städten aus. In der Lutherstadt Eisleben etwa erhielten in der Regel die Bürger innerhalb von zwei Werktagen einen Termin, sagte eine Sprecherin. Auch in Wenigerode wird die Verwaltung noch mit dem Andrang fertig - doch auch hier spüre man mitunter starken Druck. Besonders zu den Sprechzeiten komme „es regelmäßig zu hohen Frequenzen und in der Folge längeren Wartezeiten“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Wartezeiten bei Spontanbesuchen beliefen sich aber maximal auf eine Stunde.

In Stendal ist es nach Aussage der Stadt im Einwohnermeldeamt teilweise brechend voll. „Ohne vorherige Terminvereinbarung kann die Wartezeit - gerade im Einwohnermeldewesen - aber länger ausfallen“, berichtete eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Seit etwa eineinhalb Jahren sei es trotz voller Besetzung nicht möglich, alle Aufgaben im Einwohnermeldewesen zu bearbeiten. Der Andrang sei enorm. Die Anliegen von bis zu 300 Personen würden durch sechs Mitarbeiter:innen bearbeitet. Hier wünsche man sich eine personelle Aufstockung. Gleiches gilt für das Stadtarchiv. dpa