Wasserstoff im Gasnetz: Letzte Projektphase startet

Armin Willingmann (SPD), Umweltminister Sachsen-Anhalt. © Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa

Im Fläming wird in den kommenden Wochen im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes bis zu 20 Prozent Wasserstoff in ein existierendes Gasnetz eingespeist. „Es geht darum, unabhängiger von Energieimporten zu werden, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts sowie Arbeitsplätze langfristig zu sichern“, sagte Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch laut einer Mitteilung des Ministeriums und der Projektverantwortlichen.

Schopsdorf - Mit der Wasserstoff-Beimischung im Gasnetz im Fläming könnten dafür wertvolle Praxiserfahrungen gesammelt werden, hieß es weiter.

Das im vergangenen Dezember gestartete Gemeinschaftsprojekt des Energieversorgungsunternehmens Avacon und des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) in Schopsdorf (Jerichower Land) soll den Angaben zufolge zeigen, dass es technisch möglich ist, Wasserstoff zu einem vergleichsweise hohen Prozentsatz in ein existierendes Gasnetz einzuspeisen. Die Ergebnisse hätten Bedeutung für die gesamte Gaswirtschaft und dienten als Vorbild für den zukünftigen Einsatz von Wasserstoff in Gasverteilnetzen, hieß es weiter.

Die Einspeisung von Wasserstoff ist in Stufen von 10, 15 und 20 Prozent Wasserstoffbeimischung zum Erdgas geplant. Die erste Stufe startete im Dezember 2021. Auch die 15-Prozent-Phase sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden, sagte Avacon-Geschäftsführer Frank Schwermer. Am Mittwoch startete die letzte Phase des eigenen Angaben zufolge deutschlandweit einmaligen Projekts. dpa