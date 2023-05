Wechsel an der Spitze der Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach 15 Jahren wird es am Samstag einen Wechsel an der Spitze der Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt geben. Als aussichtsreiche Kandidatin für den Posten des Vorsitzenden des Waldbesitzerverbandes gilt die praktizierende Forstwirtin Friederike von Beyme. Franz Prinz zu Salm-Salm wird zur Vorstandswahl nach eigenen Angaben nicht mehr antreten.

Hundisburg - Salm-Salm äußerte sich zuletzt enttäuscht über die Arbeit der Bundesregierung - speziell der Koalitionspartei der Grünen. Tatsächliche Sachfragen spielten in politischen Diskussionen eine immer geringere Rolle, betonte er. Außerdem trete der Bund beim Thema der Wiederbewaldung der Kahlflächen im Land auf der Stelle. dpa