Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen

Eine Frau hält einen Regenschirm in der Hand. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Montag. Auf dem Brocken kommt es zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach wird der Tag wechselnd bewölkt, am Nachmittag treten vor allem in der Altmark einzelne Schauer auf. Es wird mäßiger Südwestwind mit Windböen erwartet - bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad.

Magdeburg - In der Nacht zeigen sich nur ein paar Wolken am Himmel, dabei bleibt es regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad.

Am Dienstag wird es heiter bis wolkig, am Abend regnet es in der Altmark. Auf dem Brocken wird Sturm erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch verdichtet sich die Wolkendecke, zwischen Harz und Altmark treten einzelne Schauer auf, teils auch mit Gewitter. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 13 Grad.

Am Mittwoch sind einige Wolken am Himmel zu sehen, zeitweise kommt es zu schauerartigem Regen. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Nachts bleibt es wolkig und überwiegend regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 10 und 14 Grad ab. dpa