Weihnachtsmärkte bisher ohne konkrete Pläne

Besucher eines Weihnachtsmarktes stehen an einem Verkaufsstand für Süßigkeiten. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Planungen für die Weihnachtsmärkte in Halle und Magdeburg sehen bisher trotz der hohen Preise keine konkreten Ideen zum Sparen von Energie vor. „Wir haben auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt schon in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und massiv Strom eingespart“ sagte Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer des Weihnachtsmarktes in Magdeburg.

Halle - Man versuche aber, sich diesbezüglich weiter zu verbessern. Allerdings wolle man an der Tradition eines Weihnachtsmarktes und der Lichterwelt Magdeburg festhalten.

In Halle behalte sich die Stadt weitere Maßnahmen vor. „Dies schließt auch den Weihnachtsmarkt nicht aus. Dazu wird die Stadt rechtzeitig informieren“, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Einige Städte in Deutschland hatten bereits Maßnahmen zum Energiesparen auf ihren Weihnachtsmärkten angekündigt. Die Stadt Offenburg in Baden-Württemberg verzichtet beispielsweise bei ihrem Weihnachtsmarkt auf die Eislaufbahn, um Energie zu sparen. dpa